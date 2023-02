Home

Decadimento cognitivo, una giornata di prevenzione a Villa Serena e RSA pascoli

16 Febbraio 2023

Livorno 16 febbraio 2023 – PREVENZIONE A VILLA SERENA E RSA PASCOLI

Cooperativa Vittorio, Memento e Farmacia Farneti per la prevenzione di decadimento cognitivo

Venerdì 10 febbraio 2023, presso la RSA Villa Serena del Comune di Livorno si è tenuta un’importante giornata dedicata alla prevenzione organizzata dalla Cooperativa Di Vittorio, capofila del RTI gestore, in collaborazione con il partner Gruppo Memento e Farmacia Farneti. Per l’intera giornata, infatti, gli ospiti, familiari ed operatori delle RRSSAA Villa Serena e Pascoli hanno potuto effettuare gratuitamente check up audiometrici, organizzati dalla Dott.ssa Valentina Garau, e sottoporsi a valutazioni cognitive, condotte dal Prof. Alfonso D’Apuzzo, in ottica di prevenzione di decadimento cognitivo. L’evento ha riscosso un notevole successo a livello di partecipazione, tanto da prevedere nei prossimi mesi una replica estesa anche alla prevenzione di altre patologie.

