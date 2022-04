Home

Sport

Calcio

Decennale scomparsa di Piermario Morosini, Messa in Cattedrale con la corale e l’orchestra del Goldoni

Calcio

11 Aprile 2022

Decennale scomparsa di Piermario Morosini, Messa in Cattedrale con la corale e l’orchestra del Goldoni

Livorno 11 aprile 2022 – Decennale scomparsa di Piermario Morosini, Messa in Cattedrale con la corale e l’orchestra del Goldoni

Martedì 12 aprile, ore 18 – Duomo di Livorno, Il Goldoni partecipa alla Messa in suffragio nel decennale della scomparsa di Piermario Morosini

In occasione delle celebrazioni per il decennale della scomparsa del calciatore Piermario Morosini organizzate dall’Unione Sportiva Livorno 1915; il Teatro Goldoni parteciperà alla Messa in suffragio a lui dedicata in Duomo martedì 12 aprile alle ore 18 con una rappresentanza del suo Laboratorio Corale e della sua orchestra; solista Massimo Signorini, fisarmonica; direttore Mario Menicagli.

In programma “Ave Maria” di Caccini e di Wolfgang Amadeus Mozart “Lacrimosa” dal Requiem e “Ave Verum”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin