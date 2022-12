Home

Decimo successo per l’Us Livorno Basket nel derby contro Invictus

12 Dicembre 2022

Livorno 12 dicembre 2022 – Decimo successo per l’Us Livorno Basket nel derby contro Invictus

E anche la decima vittoria arriva puntuale. Il pronostico è rispettato e l’Us Livorno espugna con autorità la palestra di via Pera (59-81), aggiudicandosi con merito il derby contro l’Invictus in C Silver. Una partenza lenta, come spesso accade, ma già all’intervallo lungo i ragazzi di coach Marco Mori conducono con 10 punti di vantaggio (45-35). Nella ripresa due triple di fila (Fiore prima e Iardella poi) allungano il divario (51-35) e mettono di fatto il sigillo alla partita. Nell’ultimo quarto spazio anche ai giovani Simonetti e Marzini, che non stanno certo a guardare, ma cercano e trovano il canestro. Adesso riflettori puntati sulla prossima partita (l’ultima prima della pausa natalizia), che vedrà gli amaranto opposti al Cus Pisa per un vero e proprio scontro al vertice.

Le parole del capitano Tommaso Spinelli: «Partiamo sempre col freno a mano tirato, per poi emergere negli ultimi due tempini soprattutto in difesa. Dobbiamo migliorare la gestione del vantaggio: quando siamo avanti di molti punti ci complichiamo la vita, ci addormentiamo un po’. E se vogliamo essere perfetti e provare ad arrivare primi dobbiamo essere costanti nell’arco dei 40 minuti. Comunque sono molto contento per me e per la squadra: stiamo lavorando tantissimo In allenamento, teniamo dei ritmi pazzeschi e l’impegno che mettiamo durante la settimana ripaga».

Il tabellino: Bernardini 7, Congedo 6, Del Monte 10, Fiore 19, Ghezzani 2, Iardella 4, Locci, Marzini 2, Pantosti 11, Simonetti 4, Spinelli 13, Vivone 3. All. Mori. Ass. Vullo.

