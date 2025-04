Home

Decine di bottiglie abbandonate nella notte sugli Scali Olandesi: inciviltà lungo il Canale Mediceo

14 Aprile 2025

La scena si ripete, sempre uguale, con la luce del giorno a fare da scomodo riflettore: una quarantina di bottiglie di birra abbandonate sugli Scali Olandesi, proprio sulla discesa che da piazza XX Settembre porta alle barche ormeggiate nel Canale Mediceo.

Un angolo suggestivo della città, nascosto alla vista ma non all’incuria, trasformato durante la notte in un punto di ritrovo per bevute improvvisate, lasciato poi nel degrado più assoluto. Complice l’oscurità e la posizione sotto il livello stradale, chi frequenta quel tratto lo fa lontano da sguardi indiscreti, senza preoccuparsi delle conseguenze.

Non è solo una questione estetica, ma di rispetto: rispetto per il decoro urbano, per chi abita o lavora nella zona, per chi ogni giorno si prende cura della città, e per chi, semplicemente, desidera vivere in un ambiente pulito e accogliente. Il gesto di abbandonare rifiuti – bottiglie di vetro in primis – non è solo incivile, è pericoloso.

Il fatto che siano proprio luoghi belli e appartati a essere scelti per questi comportamenti fa riflettere. Serve più senso civico e una maggiore consapevolezza che il bene comune inizia da piccoli gesti. L’amministrazione può intervenire con controlli e pulizie, ma senza un cambio culturale, la città non cambierà mai davvero.