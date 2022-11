Home

Cronaca

Decisione legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale, questa sera veglia notturna in piazza Grande

Cronaca

29 Novembre 2022

Decisione legittimità costituzionale dell’obbligo vaccinale, questa sera veglia notturna in piazza Grande

Livorno 29 novembre 2022

Corte Costituzionale e decisione sull’obbligo vaccinale, il 29 novembre veglia notturna in tutta Italia. A Livorno sarà in piazza Grande

Il 30 novembre la Corte Costituzionale dovrà esprimersi sull’obbligo vaccinale.

E’ per questo motivo che è stata organizzata una veglia notturna in tutte le città italiane. A Livorno, la veglia notturna si svolgerà dalle ore 21 in piazza Grande davanti al duomo



Gli organizzatori spiegano; “Lo scopo dell’iniziativa non è quello di pensare di influenzare la decisione della Corte, ma:

mostrare che c’è grande attenzione a questo tema, oltre che, semplicemente, stare insieme in attesa di un “verdetto” che farà capire se la Costituzione ha ancora una parvenza di senso, oppure se è ufficialmente carta straccia.

Indipendentemente da come la si pensi, il corpo è tuo e deve rimanere una tua libera scelta. Non vogliamo diventare l’esperimento delle case farmaceutiche”

Gli organizzatori si raccomandano a coloro che vogliono intervenire all’iniziativa, di portare solo luci artificiali, niente fiamme libere.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin