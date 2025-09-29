Decorazione industriale: come cambia la verniciatura delle bottiglie di vetro con Nordest LINE

Home

29 Settembre 2025

Nell’industria contemporanea, le bottiglie in vetro sono veri e propri elementi di identità visiva, un supporto comunicativo, una componente essenziale dell’esperienza del prodotto.

In questo scenario, la verniciatura industriale diventa una leva progettuale a tutti gli effetti. La qualità della finitura, l’uniformità cromatica, la brillantezza o l’effetto opaco, la possibilità di personalizzare anche piccoli lotti: ogni dettaglio incide sulla riconoscibilità del prodotto e sulla sua efficacia commerciale.

Ma proprio perché si tratta di un processo complesso, in cui estetica e performance devono convivere, è fondamentale affidarsi a operatori specializzati, in grado di garantire controllo, continuità e soluzioni su misura.

È in quest’ambito che si colloca l’attività di Nordest LINE , realtà con sede a Marcon, in provincia di Venezia, specializzata nella decorazione industriale di componenti in vetro, plastica e metallo. Con un impianto flessibile, tecnologie all’avanguardia e un ampio catalogo di finiture disponibili, l’azienda è attrezzata per rispondere in modo puntuale alle esigenze estetiche, produttive e ambientali dei propri clienti.

Le esigenze del mercato: tra estetica, performance e personalizzazione



Nel panorama produttivo attuale, le bottiglie in vetro sono impiegate in settori molto diversi tra loro — dalla cosmetica alla profumeria, dal beverage alla nutraceutica — ma condividono una stessa esigenza: distinguersi. La decorazione superficiale diventa quindi uno strumento di valore per rendere riconoscibile un marchio, rafforzare la coerenza visiva della linea, suggerire una sensazione tattile coerente con il posizionamento del prodotto.

Non si tratta solo di ottenere un determinato colore, ma di controllarne la resa su un materiale complesso come il vetro: uniformità, adesione, brillantezza e opacità devono essere calibrate con estrema precisione. A queste esigenze estetiche si aggiungono poi considerazioni funzionali e produttive: compatibilità con il contenuto, resistenza nel tempo, flessibilità sui volumi e, sempre più spesso, sostenibilità del processo.

La capacità di rispondere a questo insieme articolato di requisiti rappresenta oggi un vero punto di forza per le aziende che operano nel settore della verniciatura industriale.

L’approccio Nordest LINE alla verniciatura industriale



Per rispondere a una domanda sempre più articolata e diversificata, Nordest LINE ha strutturato un sistema produttivo capace di coniugare efficienza, flessibilità e precisione. Il trattamento delle bottiglie in vetro avviene attraverso verniciatura industriale a liquido, eseguita in impianti progettati per garantire risultati estetici di alta qualità anche su piccoli lotti.

L’azienda dispone di tre cabine a filo d’acqua dedicate alla verniciatura a liquido a spruzzo, di cui due verticali e una orizzontale, e gestisce le lavorazioni in due aree distinte a seconda che si utilizzino vernici a solvente o ad acqua. Questa configurazione consente di operare nel massimo rispetto delle specificità del materiale e del ciclo produttivo, mantenendo separati i processi e assicurando la compatibilità tra finiture e destinazione d’uso.

Uno dei punti di forza di Nordest LINE è l’ampiezza del catalogo di finiture: oltre cento varianti disponibili, tra colorazioni opache, lucide, metallizzate, soft-touch, glitterate, satinate o laccate. A queste si affianca la possibilità di sviluppare tonalità personalizzate su base RAL o Pantone, così da offrire soluzioni coerenti con l’identità visiva del prodotto e con le esigenze di differenziazione dei clienti. Il tutto mantenendo una gestione produttiva flessibile e scalabile.

Tecnologia a spruzzo e controllo del risultato: il sistema NitrothermSpray



Per garantire una qualità costante anche nei casi più complessi, Nordest LINE ha integrato nei propri impianti il sistema NitrothermSpray ®, una tecnologia avanzata per la verniciatura a liquido a spruzzo che migliora in modo significativo ogni fase del processo.

La verniciatura industriale di bottiglie in vetro realizzata da Nordest LINE con il sistema NitrothermSpray si basa sull’impiego di azoto termicamente controllato, che sostituisce l’aria compressa durante l’applicazione della vernice. Questo consente di eliminare l’umidità dalla superficie, migliorare l’adesione e la distensione del prodotto, e ottenere una brillantezza superiore sia con vernici a solvente che ad acqua. Tra i principali vantaggi si segnalano la totale assenza di difetti come la “buccia d’arancia” o le colature, la riduzione dell’overspray e del rimbalzo di vernice, oltre a una sensibile diminuzione nell’uso di solventi e nelle emissioni di composti organici volatili (COV).

Il risultato è una superficie omogenea, tecnicamente stabile e visivamente impeccabile, ottenuta con un controllo preciso su ogni parametro di applicazione. Una soluzione ideale non solo per produzioni di grandi volumi, ma anche per lotti limitati che richiedono standard estetici elevati e massima uniformità tra un pezzo e l’altro.

Efficienza e sostenibilità: la verniciatura a liquido guarda al futuro



Nel settore della decorazione industriale, la sostenibilità non è più una prerogativa dei grandi numeri: anche produzioni contenute, customizzate e ad alto valore estetico devono oggi rispondere a criteri di efficienza energetica e riduzione dell’impatto ambientale.

Il sistema adottato da Nordest LINE va proprio in questa direzione. La separazione tra le aree dedicate alle vernici a base acqua e quelle a base solvente consente di ottimizzare i processi, riducendo il rischio di sprechi e semplificando la gestione dei residui.

L’utilizzo del NitrothermSpray, inoltre, contribuisce in modo determinante alla diminuzione delle emissioni di COV, alla riduzione dei consumi di solvente (fino al 50%) e al miglioramento complessivo dell’efficienza applicativa, grazie a un trasferimento più pulito e controllato.

In un momento in cui le normative ambientali si fanno sempre più stringenti e i consumatori più attenti, poter contare su cicli di verniciatura a liquido che coniughino performance estetiche e responsabilità ambientale rappresenta un vantaggio competitivo concreto.

La superficie come parte del progetto



Nella produzione industriale di bottiglie in vetro, la superficie non è più un dettaglio tecnico da trattare a valle, ma una componente progettuale a tutti gli effetti, capace di influenzare l’identità del prodotto, la sua percezione sul mercato e il suo impatto ambientale. La verniciatura a liquido — se eseguita con rigore, tecnologie avanzate e attenzione ai dettagli — permette oggi di ottenere risultati estetici di altissimo livello, anche su produzioni flessibili e personalizzate.

Affidarsi a un partner strutturato come Nordest LINE significa poter contare su un impianto industriale pensato per valorizzare il vetro, capace di coniugare precisione tecnica, varietà di finiture, riduzione degli sprechi e controllo di processo. In un contesto in cui decorazione, sostenibilità e affidabilità devono coesistere, il trattamento superficiale diventa non solo una fase produttiva, ma una leva strategica per la qualità complessiva del prodotto.

