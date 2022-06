Home

12 Giugno 2022

Decoro, manutenzione e sicurezza in città, continua il lavoro dell’Amministrazione, gli ultimi lavori

Livorno 12 giugno 2022

L’amministrazione comunale continua i suoi lavori per rendere migliore la città di Livorno

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti comunica gli ultimi lavori realizzati per il decoro, la manutenzione e la sicurezza in città.

Ecco le ultime opere

Salvetti: “Andiamo avanti con il decoro, la manutenzione e la sicurezza della città:

Conclusi i lavori di messa in sicurezza degli incroci e attraversamenti in via Montebello.

Ripresi i lavori di riqualificazione del lungomare con la nuova pavimentazione davanti allo Scoglio della Regina.

Realizzati 60 nuovi posti auto su via Meyer collegati con il nuovo percorso pedonale verso il Viale Italia”.

