Decoro urbano: a Salviano il sindaco Salvetti ha illustrato ai residenti i lavori effettuati e in corso

25 Ottobre 2021

Interventi del Comune nei quartieri cittadini

Livorno, 25 ottobre 2021

Proseguono gli interventi mirati del Comune nei quartieri cittadini al fine di migliorare la qualità della vita e il decoro urbano. Dopo un primo step a Salviano realizzato lo scorso anno dal mese di luglio a dicembre, sono stati effettuati nei mesi scorsi e sono ancora in fase di realizzazione numerose altre operazioni, in collaborazione con Casalp, Aamps e Asa.

Giovedì scorso il sindaco Luca Salvetti ha incontrato i residenti del quartiere di Salviano per comunicare gli interventi effettuati. I cittadini hanno espresso soddisfazione e chiesto ulteriori lavori che saranno effettuati ad anno nuovo.

Ed ora in dettaglio gli interventi effettuati suddivisi per ente interessato:

CASALP:

Manutenzione verde e pulizia aghi di pino

Dal 16/08/21 è in corso il nuovo contratto di appalto che comprende oltre alla manutenzione del verde, anche la pulizia degli aghi di pino (ovviamente in tutte le zone della città). Il nuovo contratto comprende anche l’attività di spazzamento meccanico delle aree in gestione Casalp. Le attività vengono svolte incentivando l’uso di mezzi ed attrezzature alimentati ad energia rinnovabile al fine di ridurre l’inquinamento ambientale ed acustico. Tra i principali interventi:potatura dell’albero in prossimità del fondo Poste Italiane, potatura pini in Via Costanza 34.

Rimozione mezzi abbandonati

Dapprima è stato effettuato una ricognizione sul posto per riscontrare eventuali mezzi spontaneamente rimossi dai proprietari. Dal 21/10 è iniziata la rimozione dei mezzi e dei rottami vari, rinvenuti in sede di sopralluogo.

Manutenzione programmata al patrimonio immobiliare

Il programma di manutenzione straordinaria già finanziato e approvato è stato avviato con gli interventi in corso presso gli edifici di via Costanza 8 e via Costanza 52. Gli interventi di messa in sicurezza vengono prontamente eseguiti su segnalazione.

Sostituzione serbatoi in amianto degli impianti autoclave, illuminazione comune, abbattimento barriere architettoniche sotto i porticati

La Società Casalp, in considerazione della vetustà delle attuali installazioni, da considerarsi obsolete, sta elaborando un programma biennale di progressiva sostituzione degli impianti autoclave.

Relativamente alla illuminazione comune Casalp è intervenuta al bisogno in caso di segnalazioni di lampioni mal funzionanti; per quanto attiene invece all’integrazione di nuovi lampioni, si rende necessario un passaggio dall’assemblea condominiale.

Su segnalazione Casalp è intervenuta in via di Salviano 484, per la eliminazione dei cordoli nel posteggio e delle mattonelle disconnesse ed in alcuni altri parcheggi dove il terreno si presentava pericolosamente rialzato.

COMUNE:

Aiuola Via Costanza:

In programma 4 nuove panchine e 6 alberi di arance. Inoltre saranno piantati anche fiori a terra.

Gli alberi dovranno essere innaffiati durante il periodo estivo dai residenti.

Alta velocità Via Costanza:

In programmazione attraversamenti pedonali rialzati da gennaio 2022.

Illuminazione Parco Via Piccioni:

Illuminazione ripristinata

Ripristino reti da gioco del Parco:

Provveduto al ripristino delle reti del campo di calcio. In data 21 ottobre si è provveduto anche al ripristino della rete del cancello

Sostituzione cartello indicazioni stradali presso attraversamento pedonale vicino alla posta:

Cartello riposizionato

Sostituzione cartello divieto di accesso in via Costanza all’altezza della vecchia edicola

Cartello sostituito

Parco pubblico Via Costanza: Sistemata l’area pavimentata dell’ingresso (tolte mattonelle rotte e sistemato l’ingresso con stabilizzato)

Parcheggio Via Piccioni: Manutenzione del verde completata

Parco Via delle Viole: Installata una nuova area per cani (con doppio ingresso) .

AAMPS:

Dall’1/1/2021 al 30 settembre 2021 sono stati effettuati da AAMPS:

– n. 29 interventi di rimozione di rifiuti ingombranti abbandonati su suolo pubblico

– n. 3 interventi di diserbo su area pubblica

La zona è stata presidiata periodicamente dagli Ispettori Ambientali che, con il supporto della Polizia Municipale, hanno elevato n. 6 sanzioni ad altrettante utenze domestiche individuate come autori di abbandoni di rifiuti.

Risultano collocati 18 cestini getta-carte (alcuni riparati o sostituiti a seguito di atti vandalici perpetrati da ignoti).

ASA:

Pulizia Fognatura Via Costanza: Dal sopralluogo non sono emerse particolari criticità.

Questa mattina, lunedì 25 ottobre, il sindaco Luca Salvetti e l’assessore al sociale Andrea Raspanti hanno effettuato un sopralluogo in zona stazione, insieme al presidente di Casalp Marcello Canovaro, incontrando i cittadini per capire le criticità del quartiere con l’obiettivo di risolverle nel più breve tempo possibile. Le strade interessate dal sopralluogo di questa mattina sono: via Ademollo, via Badaloni, via Pannocchia, via Vivarelli, oltre a via Tripoli e via Trieste.

