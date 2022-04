Home

Decoro urbano, Largo Duomo ore 16 (Bella mi Livorno)

11 Aprile 2022

Decoro urbano, Largo Duomo ore 16 (Bella mi Livorno)

Livorno 11 aprile 2022

Largo duomo oggi alle ore 16.00. Pieno giorno e pieno centro cittadino

Ecco come ci siamo ridotti a Livorno

Esistono le parole per commentare un episodio simile?

E’ quello che si domanda il nostro lettore che con una lettera firmata ci ha inviato la foto.

Scusandoci con i lettori per l’eventuale fastidio provocato dalla foto, aggiungiamo che il volto della persona è stato oscurato per motivi di privacy ma vi possiamo dire che non si tratta di un senzatetto o un extracomunitario ma di un cittadino apparentemente comune, con capelli ben curati e mascherina (abbassata)

