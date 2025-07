Home

21 Luglio 2025

Decoro urbano, rimosse altre 31 biciclette

Livorno 21 luglio 2025

Altre 31 biciclette abbandonate sono state rimosse nei giorni scorsi dalla Polizia Municipale e AAMPS/Retiambiente in accordo con il settore Manutenzione e cura della città del Comune di Livorno.

Giunge quindi a 581 il numero dei rottami che da inizio anno sono stati individuati, caricati e trasportati al Centro di raccolta avviando al corretto smaltimento 8.800 kg. di materiale ferroso.

Le carcasse, incautamente abbandonate alle rastrelliere, ai pali stradali oppure a ridosso di qualche muro e marciapiede, sono state individuate grazie alle segnalazioni ricevute tramite il servizio SegnalaLI, il Comando della Polizia Municipale, i Comitati di Zona e il call center di AAMPS/Retiambiente.

Prima dell’intervento, sono state effettuate le verifiche sul campo e affissi gli avvisi per informare gli eventuali proprietari sulla rimozione imminente dei mezzi.

Si tratta di scheletri di biciclette non più utilizzabili, che non possono rimanere abbandonati a causa dell’incuria del tempo e che talvolta vengono cannibalizzati dopo presunti furti.

Oltre a risultare indecorose, queste carcasse possono ostacolare il passaggio pedonale e rappresentare un pericolo per la sicurezza dei cittadini, in particolare per anziani e portatori di handicap. Spesso occupano indebitamente i posti riservati nelle rastrelliere e accumulano foglie e sporcizia a causa del vento.

Per segnalazioni riguardanti il degrado urbano: segnalali@comune. livorno.it

Per segnalazioni sugli abbandoni di rifiuti: ispettori@aamps. livorno.it, info@aamps. livorno.it, numero verde 800-031.266, pagine facebook-instagram “Aamps Livorno”.