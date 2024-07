Home

23 Luglio 2024

Livorno 23 luglio 2024 – Decreto Attuativo ZLS, Giani e Marras: “Imprese a rischio perdita finanziamenti se non approvato”

“La costa è un perno fondamentale dell’identità, del territorio e dell’economia Toscana – dichiara Eugenio Giani -; la Zona logistica semplificata, per la quale abbiamo già risposto alle richieste tecniche da parte del Governo, è un passaggio essenziale per la nostra regione”.

La giunta regionale torna a sollecitare il Governo sull’istituzione della Zona logistica semplificata (Zls) in Toscana, anche alla luce della recente conversione in legge (l.n.95 del 4 luglio) del dl 60/2024, che prevede un credito d’imposta per investimenti in beni strumentali alle imprese interessate ad investire nelle aree Zls.

Nella lettera inviata al Ministro per il sud e la coesione territoriale, Raffaele Fitto, si richiama la necessità di completare il procedimento per l’istituzione della Zls, con provvedimento della Presidenza del Consiglio assunto su proposta del Ministro Fitto e di altri Ministri.

“Il decreto attuativo della legge 95/2024 – fanno notare il presidente Eugenio Giani e l’assessore ad economia e turismo Leonardo Marras -, dovrà essere adottato entro 60 giorni a decorrere dal 6 luglio 2024 e se per allora non sarà definita la Zls toscana le imprese che si trovano in quei territori rischiano di perdere i finanziamenti disponibili almeno per l’annualità in corso.

Da tempo il Governo è in possesso della documentazione per la proposta definitiva della costituzione della Zls della Toscana”.

La questione della Zls, continuano il presidente e l’assessore, è centrale “Non solo per gli aspetti logistici di tutto il territorio regionale e in particolare per la zona costiera, con le aree di crisi industriale complessa di Livorno e Piombino e l’area di crisi industriale della Provincia di Massa-Carrara”.