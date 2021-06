Home

Cronaca

Aree pubbliche

Dedicata a Frida Kahlo l’area verde presso la scuola Carducci

Aree pubbliche

20 Giugno 2021

Dedicata a Frida Kahlo l’area verde presso la scuola Carducci

La cerimonia di scoprimento della targa avrà luogo lunedì 21 giugno alle ore 12.30

Livorno, 20 giugno 2021

Cerimonia di scopertura lunedì 21 giugno alle ore 12.30 della targa di intitolazione dell’area verde presso la scuola elementare Carducci (piazza Sforzini) in memoria di Frida Kahlo, pittrice messicana, icona internazionale di donna indipendente, sperimentatrice e rivoluzionaria.

Alla cerimonia sarà presente la vice sindaca del Comune di Livorno Libera Camici, la Consigliera di parità della Provincia di Livorno, Cristina Cerrai, la dirigente scolastica del circolo Carducci, Camilla Pasqualini responsabile del tavolo PA.RI. (Parità e Rispetto) e una rappresentanza della classe 4B della scuola Carducci.

La scopertura della targa fa seguito ad una delibera di Giunta del gennaio 2019 di adesione al progetto “Toponomastica femminile”, promosso dal tavolo PA.RI (Parità Rispetto) del quale fanno parte la Consigliera di Parità della Provincia e le referenti delle pari Opportunità delle scuole di ogni ordine e grado della provincia di Livorno, per l’attribuzione di strade o aree verdi del nome di una donna che si sia distinta per il suo valore in varie espressioni della vita.

Attribuite anche altre due aree verdi: in via del Vigna in memoria di Ipazia matematica, astronoma e filosofa e in via Sarti dedicata a Artemisia Gentileschi pittrice italiana di scuola caravaggesca.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin