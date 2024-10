Eventi

29 Ottobre 2024

– Dedicato a Giovanni Fattori il primo incontro di “Livorno nell’arte e nella storia” Livorno, 29 ottobre 2024

Con un incontro dedicato a Giovanni Fattori domani, mercoledì 30 ottobre, prende il via “Livorno nell’arte e nella storia”, ciclo di conferenze a cura di Marco Rossi.

L’incontro si terrà alle ore 16.30 nella sala convegni della Biblioteca dei Bottini dell’Olio (piazza del Luogo Pio, 19).

Nella conferenza, arricchita da fotografie ed immagini, saranno presentati dati storico-biografici relativi al pittore labronico che sviluppò un nuovo linguaggio pittorico che rifiuta le tradizionali linee di contorno e sapienti sfumature cromatiche, per adottare invece sintetiche pennellate e “macchie” di colori.

Il muro bianco, Barrocci romani, Gotine rosse, litografie, Il disarcionato, San Godenzo, Marcatura dei puledri, Carro rosso, Marcatura torelli, Giornata grigia, Autoritratto 1894, Raggruppando le vacche, Il cavallo morto sono alcune delle opere trattate nel corso dell’incontro.