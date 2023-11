Home

Cronaca

Disabilità

Deep Festival, un fine settimana dedicato ad arte e disabilità

Disabilità

29 Novembre 2023

Deep Festival, un fine settimana dedicato ad arte e disabilità

Livorno 29 novembre 2023 – Deep Festival, un fine settimana dedicato ad arte e disabilità

Un fine settimana dedicato ad arte e disabilità, nella splendida cornice del Cisternino di Città, all’interno del calendario del Deep Festival.

1° DICEMBRE

Dalle 16:00 alle 17:00 – LABORATORIO GRATUITO con Giuseppe Comuniello (danzatore professionista non vedente) e Camilla Guarino.

Un laboratorio gratuito rivolto a tutti, di tutte le età, provenienze e background, costituito da una insieme

di pratiche che si focalizzeranno sulla percezione dello spazio interno ed esterno, sull’ascolto dell’altro attraverso il linguaggio del corpo e attraverso l’incontro.

Ore 19:00 – PORNODRAMA 2_CONCERTO PER CORPI IN ASCOLTO di Giuseppe Comuniello.

Pornodrama2 è una danza intima fatta di corpi e parole. Corpi che si raccontano all’altro e parole che forse non verranno mai sentite.

Parole effimere come la danza, che riportano lo spettatore a rivivere a modo suo l’esperienza fisica di ciò che ha davanti. I performer descrivono in prima persona ciò che il proprio corpo in scena sta vivendo e percependo in relazione all’altro, al vuoto, allo spazio, al silenzio e alla voce vicina. Il pubblico spiando in cuffia potrà prendere parte dell’esperienza.

Ore 19:30 – LA FIAMMA RESTA ACCESA di Davide Valrosso.

La performance è il risultato di attività laboratoriali in cui persone con disabilità e caregiver si sono incontrati e hanno condiviso un percorso di crescita individuale e collettiva. Il lavoro si è concentrato sul valore di questo incontro e delle pratiche proposte.

2 DICEMBRE

Dalle 17:00 alle 18:00 – TALK “LA DISABILITÀ IN SCENA”.

Partendo dal racconto dei laboratori del progetto “LINEE CONTINUE | sulla nostra pelle”, si aprirà una

conversazione sugli intrecci tra arte e disabilità. Con Stefania Di Paolo, Pier Giorgio Curti, Laua Diari e la partecipazione di Andrea Raspanti (Assessore al Sociale, Comune di Livorno) e Valerio Vergili (Garante delle persone con disabilità)

Ore 19:00 “SULLA NOSTRA PELLE | cinque gesti per il futuro” di Davide Valrosso.

Manifesto dello spirito inclusivo della città di Livorno, “SULLA NOSTRA PELLE” è un’azione coreografica che, senza esclusione di corpi, diventa un’ occasione attraverso la danza per incontrarsi, una performance il cui potenziale si esprime nelle differenze che diventano valore per l’intera comunità.

La danza, espressione intima del nostro essere, ci permette di raggiungere gli altri aiutandoci a riconoscere ed accettare i nostri limiti e a percepire e immaginare il corpo seguendo l’individuale capacità di abitarlo.

La performance sarà accompagnata dal vivo dal chitarrista Daniele Gherrino che renderà omaggio alla musica

emozionale di Pietro Mascagni proponendo una rielaborazione di alcuni elementi costitutivi delle musiche del compositore attraverso sonorità moderne.

Per info

www.deepfestival.it | promozione.valrosso@gmail.com

Deep Festival, un fine settimana dedicato ad arte e disabilità

#lineecontinue #arte #disabilità #disabili #teatro #spettacolo #livorno #sullanostrapelle #teatrodisabili #caregiver #danza #movimento #danzadisabili #eventi #eventilivorno

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin