Def ZLS per la Toscana, Brilli (PD): un’opportunità per lo sviluppo economico

11 Gennaio 2025

La recente istituzione della Zona Logistica Semplificata (ZLS) per la Toscana rappresenta un passo di straordinaria importanza per il futuro economico del territorio. Questo risultato, sancito dalla pubblicazione del relativo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) sul sito del Dipartimento per le politiche di coesione, interessa in particolare l’area costiera toscana, con un impatto significativo su Livorno e le altre aree portuali.

La ZLS è destinata a favorire lo sviluppo economico grazie a semplificazioni normative e burocratiche, beneficiando imprese e operatori economici. L’area interessata comprende i porti di Livorno, Piombino, Marina di Carrara e Portoferraio, gli interporti di Guasticce e Prato e l’aeroporto di Pisa, rafforzando la centralità della Toscana nei flussi commerciali nazionali e internazionali.

Secondo la segreteria dell’Unione comunale del Partito Democratico di Livorno, guidata da Alberto Brilli, l’istituzione della ZLS è il frutto di anni di impegno politico e istituzionale. In particolare, il merito è attribuito alla Regione Toscana, all’Autorità di Sistema Portuale, alle Amministrazioni locali, e al lavoro congiunto di forze politiche, sociali, economiche e sindacali.

La notizia arriva in un momento cruciale per il porto di Livorno, segnato dalla recente manifestazione di interesse per la concessione e gestione della Darsena Europa da parte del gruppo MSC e di operatori locali. Questo evidenzia la portata strategica della nuova infrastruttura, progettata grazie alla collaborazione tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale, la Regione Toscana e gli enti locali, con un importante finanziamento regionale.

La ZLS rappresenta un’occasione unica per stimolare l’economia locale, semplificando le procedure per le imprese e rafforzando il ruolo della Toscana come snodo cruciale per i trasporti e la logistica

