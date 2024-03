Home

Degrado a Marina di Cecina, Pazzaglia segnala interventi urgenti al Commissario

7 Marzo 2024

Cecina (Livorno) 7 marzo 2024 – Degrado a Marina di Cecina, Pazzaglia segnala interventi urgenti al Commissario

Sono stato contattato in queste ore da molti operatori balneari, albergatori, ristoratori,

esercenti di Marina di Cecina, che mi hanno segnalato numerose situazioni di degrado nella

nostra località balneare. Racconta Federico Pazzaglia, candidato sindaco amministrative 2024

Pazzaglia prosegue: “Si sta avvicinando la Pasqua, e conseguentemente la stagione turistica, riteniamo che ci

siano alcuni interventi che sono da considerarsi urgenti, la nostra Marina non può attendere

le elezioni di giugno per alcune azioni che dovrebbero essere di ordinaria manutenzione.

Ho deciso pertanto questa mattina di fare un sopralluogo con la mia squadra, ed effettuare un

dossier fotografico completo, con indicazione specifica della localizzazione delle situazioni di

degrado, ed inviarlo al Commissario Prefettizio, la Dott.ssa Vincenzo Filippi affinché si

attivi fin da subito per ripristinare il decoro necessario.

Le situazioni su cui è necessario intervenire sono tante: dall’erosione di alcune strutture in

Terrazza dei Tirreni, al degrado ed abbandono presente sul retro della stessa Terrazza, l’arredo

urbano sul Viale della Vittoria, i cestini in Largo Cairoli, le cancellate e lo stato completo di

abbandono presente Via Rossetti; e poi la spiaggia invasa dai trochi e la pinetina di Viale

Galliano sulla quale sono necessari interventi di ripristino del decoro.

Purtroppo Marina è da anni penalizzata da una cattiva gestione amministrativa, incapace di

sostenere una località vulnerabile da molti punti di vista: dal decoro, all’illuminazione e

manutenzione delle strade, al suo sensibile potenziale economico legato al turismo, su cui da

sempre si parla di destagionalizzazione senza fare niente di concreto; fino al tema della sua

valorizzazione in inverno, che le permetta di essere un luogo più abitato, più accogliente e

quindi più sicuro ed attrattivo.

Un altro tema che grida vendetta, e che l’ha penalizzata maggiormente, è quello della

raccolta “porta a porta”, che non solo ha aggravato i marinesi, ma ha gravemente impattato

sul livello di decoro e di igiene della frazione, fino al punto di attrarre roditori in piena stagione

turistica.

Un progetto del tutto miope fortemente voluto dalle precedenti amministrazioni

comunali e da chi ne ha mal curato il raccordo tecnico amministrativo, e che dimostra da un

lato l’incapacità di leggere le peculiarità del territorio, dall’altro la completa inadeguatezza a

ideare modelli di raccolta di raccolta differenziata, che aggravino meno il cittadino, ottengano

risultati migliori in termini di differenziazione dei rifiuti, e non feriscano l’immagine di un

territorio a marcata vocazione turistica”.

