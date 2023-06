Home

7 Giugno 2023

Livorno 6 giugno 2023 – Degrado ciclabile alla Leccia: “la città eco-sostenibile si deve confrontare con la realtà: l’abbandono e l’incuria”

Dossi e buche, questo è lo stato della pista ciclabile che parte dalla Leccia e arriva fino a Villa Corridi. Aci Livorno da sempre sostiene l’idea di una città eco-sostenibile ma purtroppo ancora una volta ci si deve confrontare con la realtà, che in questo caso è quella dell’abbandono e dell’incuria.

Un’amministrazione che procede a gran passo con la realizzazione di piste ciclabili ma che si dimentica della loro manutenzione non ci piace.

È di oggi la notizia che il Comune di Livorno ha dirottato gran parte degli introiti riscossi dalle multe nella manutenzione delle strade e della segnaletica.

È per questo che Aci Livorno attende un intervento immediato e risolutivo, non solo per i percorsi ciclabili ma anche per tutte le altre strade che necessitano di interventi e manutenzione.

Perché non basta, in questo caso, posizionare un cartello avvisando i ciclisti di un percorso con dossi. Si dovrebbe pensare a mantenere e curare il manto dell’intero percorso, affinché non si creino situazioni di pericolosità e danno per i cittadini.

