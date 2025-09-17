Home

Cronaca

Aree pubbliche

Degrado davanti alle scuole Micheli-Bolognesi, Perini: Roulotte rimossa, restano erbacce e delle siringhe

Aree pubbliche

17 Settembre 2025

Degrado davanti alle scuole Micheli-Bolognesi, Perini: Roulotte rimossa, restano erbacce e delle siringhe

Livorno 17 settembre 2025 Degrado davanti alle scuole Micheli-Bolognesi, Perini: Roulotte rimossa, restano erbacce e delle siringhe

“Il consigliere comunale Alessandro Perini commenta così la rimozione di una roulotte che portava degrado davanti alla scuola Bolognesi dopo la sua segnalazione

Sono tornato davanti alle scuole Micheli-Bolognesi dove vi ho parlato di una roulotte che stazionava qui da un mese con de persone che vi stavano dentro che portavano degrado. Pensate vuotavano direttamente il secchio con i loro escrementi direttamente sulla strada davanti all’uscita della scuola. Ieri la polizia municipale, che ringrazio è intervenuta e ha portato via la roulotte con un carro attrezzi. E’ la dimostrazione concreta che quando si vogliono fare le cose, si fanno”.

Il consigliere Perini continua: “è rimasto ancora il problema delle erbacce dove peraltro abbiamo trovato delle siringhe. Qui bisogna ancora intervenire, però è evidente che la situazione è molto migliorata”