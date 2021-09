Home

Degrado del centro, Perini: “Controllare la regolarità degli affitti”

16 Settembre 2021

Livorno 16 settembre 2021

Alessandro Perini (Lega)I: “Basta con la filastrocca che a Livorno va tutto bene, quello che è accaduto in via Buontalenti è assolutamente inaccettabile.

Non dimentichiamo però che questa non è la prima volta che accadono fatti di gravissimo degrado e violenza.

Proprio la scorsa estate ci furono diversi episodi di colpi di pistola esplosi in via Garibaldi e un negozio cinese fu incendiato con una bomba artigianale.

Ci sono misure e provvedimenti che si possono e che si devono adottare.

Cosa possono fare le Istituzioni?

Zone come Garibaldi, piazza della Repubblica e Buontalenti devono essere controllate in maniera capillare.

In una città di quasi 160 mila abitanti non bastano 3 pattuglie. Servono altri agenti e altri mezzi, che, come permesso dalla legge, devono poter giare per la città insieme ai militari.

Servono anche più agenti di Polizia Municipale, che attualmente è sotto organico di circa il 30%, parliamo di una mancanza di decine di agenti.

Il degrado non si combatte solo con la presenza in strada, attualmente del tutto assente.

Serve anche attivarsi su altri fronti. Ad esempio, serve una regolamentazione severa dei minimarket e un controllo a tappeto sulla regolarità degli affitti in questi quartieri.

La Polizia Municipale deve controllare che gli appartamenti siano effettivamente abitati da chi risulta formalmente residente o domiciliato.

Invece un fenomeno diffuso, perché incontrastato dall’Amministrazione, è proprio quello degli affitti e dei subaffitti in nero a persone irregolari sul nostro territorio e che vivono di espedienti e di reati.

Paura e rabbia, i cittadini si sentono abbandonati.

Anche dall’opposizione presenteremo un atto propositivo, con il quale chiediamo controlli e accertamenti in tutte le zone calde della città.

Ci auguriamo, davanti alla gravità di questi episodi, che anche le forze di Maggioranza sostengano provvedimenti per la legalità.”

