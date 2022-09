Home

Degrado e criminalità alla Guglia, La Pietra (FdI): “Ricetta Pistoia, niente è impossibile, basta volerlo”

15 Settembre 2022

Livorno 14 settembre 2022 – Degrado e criminalità alla Guglia, La Pietra (FdI): “Ricetta Pistoia, niente è impossibile, basta volerlo”

Il Sen. Patrizio La Pietra il candidato di Fratelli d’Italia nel Collegio plurinominale del Senato per la Toscana, accompagnato dal Presidente Provinciale di Fratelli d’Italia Livorno Avv. Giacomo Lensi e da Marcella Amadio si sono recati nell’area della Guglia; Area recentemente oggetto di noti fatti di cronaca nera.

Il senatore Patrizio La Pietra afferma:

“E’ deludente, vedere come a distanza di tre anni, quando nel 2019 in concomitanza con le elezioni amministrative venni in questo quartiere, insieme a Giorgia Meloni per visionare il degrado della zona e la disperazione delle persone che la vivono quotidianamente, nulla è oggi cambiato. Anzi il degrado, la criminalità si sono ulteriormente aggravati.

Governare una città non significa solo tagliare nastri o farsi selfie.

A Pistoia, il nostro sindaco Alessandro Tomasi e l’amministrazione di centro destra, sono riusciti a trasformare con politiche di riqualificazione ad hoc, aree che presentavano caratteristiche di degrado anche peggiori di quella livornese, creando al loro posto parchi giochi per bambini e locali alla moda, restituendole così alla cittadinanza,. Niente è impossibile, basta semplicemente volerlo”.

