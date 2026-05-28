Degrado e incuria alle pensiline dei bus di Collesalvetti: la Lega presenta una segnalazione ufficiale
Collesalvetti (Livorno) 28 maggio 2026 Degrado e incuria alle pensiline dei bus di Collesalvetti: la Lega presenta una segnalazione ufficiale
Pensiline sommerse dalla vegetazione selvaggia, vetri infranti, panchine assenti e coperture divelte. È questo lo scenario di grave incuria in cui versano molte fermate delle Autolinee Toscane nel territorio comunale di Collesalvetti. Una situazione di degrado che non solo lede il decoro urbano, ma compromette la sicurezza e il comfort dei cittadini che usano i mezzi pubblici.
Oltre ai danni strutturali, si registra la frequente assenza di quadri orari, spesso scoloriti o del tutto inesistenti. La fitta vegetazione incontrollata e l’accumulo di sporcizia hanno inoltre favorito la proliferazione di insetti e animali, trasformando le aree di sosta in zone precarie sotto il profilo igienico-sanitario.
La Sezione della Lega di Collesalvetti è intervenuta direttamente sulla questione, inviando una segnalazione formale e dettagliata agli uffici competenti per chiedere un ripristino immediato delle strutture.
“Vogliamo rivolgere un ringraziamento speciale al nostro sostenitore Andrea Auteri”, dichiara la Segreteria Comunale della Lega. “Grazie al suo accurato sopralluogo sul territorio, è stato possibile mappare con precisione tutte le criticità presenti. Esigiamo risposte rapide: i cittadini di Collesalvetti hanno diritto a un servizio di trasporto pubblico dignitoso e sicuro”.
Segreteria Comunale Lega Collesalvetti
Oltre ai danni strutturali, si registra la frequente assenza di quadri orari, spesso scoloriti o del tutto inesistenti. La fitta vegetazione incontrollata e l’accumulo di sporcizia hanno inoltre favorito la proliferazione di insetti e animali, trasformando le aree di sosta in zone precarie sotto il profilo igienico-sanitario.
La Sezione della Lega di Collesalvetti è intervenuta direttamente sulla questione, inviando una segnalazione formale e dettagliata agli uffici competenti per chiedere un ripristino immediato delle strutture.
“Vogliamo rivolgere un ringraziamento speciale al nostro sostenitore Andrea Auteri”, dichiara la Segreteria Comunale della Lega. “Grazie al suo accurato sopralluogo sul territorio, è stato possibile mappare con precisione tutte le criticità presenti. Esigiamo risposte rapide: i cittadini di Collesalvetti hanno diritto a un servizio di trasporto pubblico dignitoso e sicuro”.
Segreteria Comunale Lega Collesalvetti