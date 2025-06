Home

Cronaca

Ambiente

Degrado in Piazza Mazzini a Livorno: rifiuti edili, ballini di cemento, vestiti ammuffiti sulle aiuole e sacchi accanto ai cassonetti

Ambiente

13 Giugno 2025

Degrado in Piazza Mazzini a Livorno: rifiuti edili, ballini di cemento, vestiti ammuffiti sulle aiuole e sacchi accanto ai cassonetti

Livorno 12 giugno 2025 Degrado in Piazza Mazzini a Livorno: rifiuti edili, ballini di cemento, vestiti ammuffiti sulle aiuole e sacchi accanto ai cassonetti

Ore 17.00; è una scena indecorosa quella che si presenta nel parcheggio a pagamento di piazza Mazzini, nel cuore di Livorno, dove il problema dell’abbandono dei rifiuti sembra ormai una abitudine.

Accanto alla batteria di cassonetti, ben visibili a chiunque utilizzi l’area per parcheggiare o transitare, si trovano scatole di cartone, sacchi neri e altri contenitori colmi di teli di plastica. Un accumulo di materiali che dà l’idea di uno smaltimento illecito e non autorizzato, frutto probabilmente di sgomberi o ristrutturazioni fai-da-te.

A pochi metri di distanza, su un muretto che delimita un’aiuola, la situazione è persino peggiore: tra il verde giacciono vestiti sporchi, strappati, alcuni persino ammuffiti, come se fosse stato abbandonato il contenuto di un vecchio armadio. A completare il quadro, appoggiati al muretto, si trovano una anta di un infisso, tavole di legno di mobili smontati e due sacchi pieni di calcina ancora pronta all’uso, materiale edile che andrebbe conferito presso le isole ecologiche e mai nei cassonetti urbani.

Questo episodio è solo l’ultimo di una serie di atti di inciviltà ambientale che deturpano la città e creano disagio sia ai residenti che ai turisti. La zona, frequentata anche da chi visita il centro cittadino o si reca sul lungomare, risente visibilmente di questa incuria.

È urgente un intervento di rimozione, ma ancora più urgente è attivare controlli, sensibilizzazione e sanzioni per scoraggiare chi continua a trattare gli spazi pubblici come discariche a cielo aperto. La speranza è che il Comune di Livorno, insieme ad AAMPS e alla Polizia Municipale, agisca in fretta per ripristinare il decoro urbano e restituire dignità a una delle piazze storiche della città.

Degrado in Piazza Mazzini a Livorno: rifiuti edili, ballini di cemento, vestiti ammuffiti sulle aiuole e sacchi accanto ai cassonetti