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Degrado nella galleria di piazza Attias, Palumbo (FdI): “ora che c’è il progetto, vigileremo sui tempi”

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11 Maggio 2026

Degrado nella galleria di piazza Attias, Palumbo (FdI): “ora che c’è il progetto, vigileremo sui tempi”

Livorno 11 maggio 2026 Degrado nella galleria di piazza Attias, Palumbo (Fdi): “ora che c’è il progetto, vigileremo sui tempi”

Dopo segnalazioni e proteste dei residenti sul degrado della galleria di piazza Attias e dell’area dell’ex Coin, arrivano i primi annunci concreti da parte dell’amministrazione comunale. A sottolinearlo è il consigliere comunale di opposizione Alessandro Palumbo di Fratelli d’Italia, che nei giorni scorsi aveva incontrato i residenti impegnandosi a riportare la questione all’attenzione della commissione comunale.

“Dopo aver sollevato il problema insieme ai residenti, finalmente qualcosa si muove”, spiega Palumbo, riferendosi a quanto annunciato dall’assessore Giovanna Cepparello durante la quarta commissione consiliare dedicata all’assetto del territorio.

Il Comune ha previsto una serie di interventi per contrastare il degrado che da tempo interessa la galleria e l’area circostante, spesso teatro di vandalismi, bivacchi, abbandono di rifiuti e situazioni di insicurezza denunciate dai residenti.

Tra le misure annunciate figurano una pulizia approfondita della zona, controlli quotidiani da parte di Aamps, una nuova recinzione più robusta e un miglioramento dell’illuminazione pubblica. Ma l’intervento più rilevante riguarda il progetto da 1,2 milioni di euro per la riqualificazione del collegamento tra via Marradi e piazza Magenta, proprio davanti alla galleria di piazza Attias.

Il piano prevederebbe anche nuovi posti auto e una viabilità riservata ai residenti. “Si tratta certamente di una soddisfazione per chi vive nella zona – afferma Palumbo – anche se abbiamo dovuto attendere troppo tempo per vedere un impegno concreto su un’area così importante nel cuore della città”.

Il consigliere di Fratelli d’Italia soddisfatto per l’annuncio dell’assessore ribadisce però che l’attenzione resterà alta. “Vigileremo sui tempi di attuazione degli interventi annunciati, a tutela dei residenti che da anni convivono con questa situazione”