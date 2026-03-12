Home

Degrado nelle case Casalp, Perini: “Elettrodomestici, bombole del gas e mobilio lasciati nell’area condominiale”

12 Marzo 2026

Un’area condominiale trasformata in un deposito di elettrodomestici e mobili abbandonati. È la denuncia del consigliere comunale di Fratelli d’Italia Alessandro Perini, che ha pubblicato sui social un video per mostrare la situazione di degrado in un complesso di case popolari gestito da CASALP a Livorno.

Nel filmato, Perini documenta ciò che sarebbe rimasto nell’area condominiale dopo lo sgombero di un appartamento avvenuto alcuni mesi fa. Secondo quanto racconta nel video, l’alloggio sarebbe stato liberato dopo l’allontanamento dell’occupante – presumibilmente abusivo o comunque non in regola – ma gran parte degli oggetti presenti nella casa sarebbe stata lasciata all’esterno senza essere rimossa.

Tra i rifiuti si vedono frigorifero, lavatrice, forno, fornelli, un boiler, bombole del gas e numerosi altri oggetti domestici. «Praticamente qui c’è tutta una casa», afferma il consigliere nel video, spiegando che il materiale si troverebbe nell’area condominiale da circa tre mesi, «dai primi di dicembre».

Perini riconosce che lo sgombero dell’alloggio rappresenta «una cosa buona fatta da Casalp», ma critica la gestione successiva della situazione. «Hai fatto una cosa buona, poi però il resto è tutto un casino», sostiene, sottolineando come gli oggetti abbandonati continuino a occupare lo spazio comune.

Secondo il consigliere, la permanenza dei rifiuti crea un problema soprattutto per gli altri residenti del complesso di edilizia popolare, che – sottolinea – pagano regolarmente l’affitto e si trovano costretti a convivere con una situazione di degrado.

Per questo motivo Perini annuncia la presentazione di un’interrogazione in Consiglio comunale rivolta al sindaco, per chiedere chiarimenti sulla gestione del caso e sui tempi di rimozione dei materiali. «Chiederemo se è normale che questa roba rimanga in eterno in un’area condominiale di case popolari», afferma.

L’obiettivo, spiega il consigliere, è sollecitare un intervento rapido per la rimozione degli oggetti abbandonati e il ripristino del decoro negli spazi comuni del complesso abitativo.

