Degrado, sicurezza e movida a Livorno, la Lega presenta mozione in consiglio regionale

3 Febbraio 2022

Livorno, 3 febbraio 2022

Degrado e movida: Lega presenta mozione in consiglio regionale

Landi: “Caos sistematico e non occasionale, Regione faccia sua parte”

“Incrementare il personale delle Forze dell’Ordine in servizio a Livorno

Promuovere un Patto per la Sicurezza tra Prefettura, Provincia e Comune

Stanziare fondi speciali per azioni di rafforzamento della Polizia locale e promuovere la collaborazione tra quest’ultima e soggetti pubblici e privati operanti nel settore sicurezza nel capoluogo labronico così come in tutta la Toscana.

Sono questi gli impegni contenuti in una mozione del consigliere regionale della Lega Marco Landi depositata oggi e scaturita dai recenti episodi di degrado e inciviltà avvenuti a Livorno.

“Un caos sistematico e non occasionale, quello che si registra nel centro di Livorno, che mette a repentaglio la sicurezza dei residenti e dei cittadini che transitano e rende invivibile la zona.

La Regione – commenta Landi – si pone nel mezzo tra lo Stato e i Comuni, ma può, anzi deve, svolgere un ruolo attivo anche nel campo della sicurezza, ovviamente nel rispetto delle sue competenze.

E di fronte all’inerzia dell’amministrazione comunale e all’inadeguatezza dell’organico delle Forze dell’Ordine non si può restare con le mani in mano:

pretendere il rispetto delle regole attraverso un maggior controllo del territorio va nell’interesse di tutti – residenti, esercenti e persone che frequentano i locali del centro – fatta eccezione per gli incivili”.

“Con questo atto di buon senso – aggiungono i componenti del gruppo comunale della Lega – si vuole dare una svolta decisiva al caos che si è ormai incancrenito nei quartieri centrali della città dovuto alla totale inerzia del Sindaco e Questore; rispetto delle regole e della legalità, controllo capillare del territorio sono le parole d’ordine per riportare tranquillità e tutelare tutti quei giovani che voglio vivere la movida in modo sereno e civile senza creare problemi ai residenti”.

