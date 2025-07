Home

20 Luglio 2025

Livorno 20 luglio 2025 Dehor, tende solari e insegne pubblicitarie, trenta violazioni in centro

Verifica sulle occupazioni del suolo pubblico mediante dehor, installazione di tende solari, esposizione di insegne pubblicitarie: la Polizia Municipale accerta una trentina di violazioni in centro

Sanzioni per un importo totale pari ad oltre euro 6.500

A seguito della richiesta pervenuta dal settore Commercio del Comune, nei giorni scorsi la Polizia Municipale di Livorno ha effettuato mirati controlli presso i locali che somministrano alimenti e bevande nelle zone del centro storico, con particolare attenzione alla verifica di occupazione del suolo pubblico mediante dehor, installazione di tende solari, esposizione di insegne pubblicitarie e possesso delle relative autorizzazioni.

All’esito delle verifiche effettuate, sono state accertate le seguenti violazioni:

n. 18, per occupazione abusiva di suolo pubblico;

n. 7, per assenza di autorizzazione all’apposizione di insegne;

n. 3, per apposizione di tende di colore diverso da quello consentito sulla base di quanto previsto dal Regolamento Edilizio comunale;

n. 1, per occupazione difforme da quanto previsto dal Regolamento comunale sull’occupazione suolo pubblico.

Complessivamente sono state elevate sanzioni per un importo totale pari ad oltre euro 6.500.

Anche nel periodo estivo proseguiranno i controlli della Polizia Municipale nei confronti delle attività economiche e commerciali.