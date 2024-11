Home

Dehors, per Confcommercio è indispensabile un nuovo regolamento

6 Novembre 2024

Dehors, per Confcommercio è indispensabile un nuovo regolamento

L’intervento del direttore della Confcommercio provinciale Federico Pieragnoli sulla normativa locale e nazionale del suolo pubblico.

Pieragnoli: “Necessario consentire l’occupazione sul manto stradale per rispondere ai bisogni degli esercenti e migliorare la vivibilità cittadina”

Confcommercio torna a lanciare un appello al Comune: rivedere al più presto il regolamento sull’occupazione di suolo pubblico, in modo da permettere agli esercenti di richiedere l’installazione permanente dei dehors anche sul manto stradale. La normativa comunale attuale prevede, infatti, l’autorizzazione solo per aree pedonali o marciapiedi, una restrizione che limita le possibilità di fruizione degli spazi urbani.

“Abbiamo condotto approfondimenti normativi sulla questione e non esiste alcun termine massimo nazionale per le occupazioni permanenti di suolo pubblico sul manto stradale,” afferma Pieragnoli, riferendosi in particolare all’articolo 20 del Codice della Strada.

“La normativa nazionale impone solo alcune limitazioni spaziali, come l’obbligo di lasciare almeno due metri liberi sui marciapiedi per il passaggio dei pedoni. Il limite degli otto mesi per l’occupazione temporanea, imposto dal regolamento comunale, non ha alcun riscontro in leggi nazionali”.

Il direttore della Confcommercio chiarisce che le recenti verifiche della polizia amministrativa, basate proprio sul limite temporale di otto mesi, stanno preoccupando gli imprenditori, che potrebbero finalmente sfruttare il bel tempo e allungare la stagione. “Da tempo chiediamo che il Comune si faccia carico della necessità di aggiornare una regolamentazione non più all’altezza delle abitudini sociali ed economiche attuali,” prosegue Pieragnoli. “Durante la pandemia, i dehors sono diventati un punto di riferimento per la socialità e il piccolo commercio: oggi non è più possibile pensare di tornare indietro”.

Un nuovo regolamento, secondo Confcommercio, dovrebbe considerare anche le esigenze di vivibilità e vitalità dei centri urbani. “I dehors permanenti sono un valore aggiunto per le nostre città. La loro presenza contribuisce a rendere le strade più vive, sicure e attrattive per residenti e turisti, oltre a rappresentare un supporto fondamentale per il commercio di prossimità, che da sempre sostiene il tessuto socioeconomico locale” conclude Pieragnoli.

Confcommercio auspica una risposta rapida da parte dell’amministrazione comunale, sottolineando come l’adeguamento della normativa non sia solo un’esigenza degli esercenti, ma un beneficio per l’intera comunità.