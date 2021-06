Home

Cronaca

Deiezioni canine: ispettori ambientali e studenti in campo per sensibilizzare i padroni dei cani al corretto conferimento

Cronaca

9 Giugno 2021

Deiezioni canine: ispettori ambientali e studenti in campo per sensibilizzare i padroni dei cani al corretto conferimento

Comune di Livorno, Polizia Municipale e AAMPS attive per contrastare il fastidioso fenomeno dell’abbandono che deturpa marciapiedi e prati

Livorno 9 giugno 2021

Prosegue l’attività di educazione ambientale “Lui non può raccoglierla. Devi farlo tu” avviata nei giorni scorsi dall’uff. Ambiente del Comune di Livorno e da AAMPS in collaborazione con la Polizia Municipale per contrastare il fenomeno di abbandono sui marciapiedi e nei prati delle deiezioni canine.

A partire da domani e per una settimana gli Ispettori Ambientali, supportati dai ragazzi della Commissione Ambiente e Mobilità degli Studenti dell’amministrazione comunale, saranno presenti nelle 21 aree di sgambatura per sensibilizzare ulteriormente i padroni dei cani alle corrette modalità di conferimento degli escrementi animali nonché sui rischi a cui si può incorrere nel caso in cui venisse individuata una trasgressione (previste sanzioni da 25 € a 500 €).

In tale occasione verrà consegnato un quantitativo simbolico di buste-palette in carta riciclata insieme alle cartoline informative con suggerimenti e indicazioni.

Per contribuire a diffondere i messaggi della campagna di comunicazione l’uff. Ambiente ed AAMPS invitano i proprietari di cani a diventare “testimonial” dei comportamenti virtuosi pubblicando e condividendo sulla pagina facebook dell’Azienda una foto con il proprio amico a quattro zampe accompagnata dallo slogan “Lui non può raccoglierla. Devi farlo tu”.

Ispettori Ambientali e studenti nelle aree di sgambatura per cani – Programma giugno 2021

Giovedì, 10 giugno 2021

8.00 – 9.00: Via Pigli

9.00 – 10.00: Via Villa Glori

10.00 – 11.00: Via della Livornina

11.00 – 12.00: Viale Carducci

Venerdì, 11 giugno 2021

8.00 – 9.00: Via F.lli Gigli

9.00 – 10.00: Via Filzi

10.00 – 11.00: Via del Vigna

11.00 – 12.00: Via Russo

Lunedì, 14 giugno 2021

8.00 – 9.00: Via Lorenzini

9.00 – 10.00: Viale della Libertà

10.00 – 11.00: Piazza della Vittoria

11.00 – 12.00: Via Calatafimi

Martedì, 15 giugno 2021

8.00 – 9.00: Via Goito

9.00 – 10.00: Via Cocchella

10.00 – 11.00: Viale Petrarca

Mercoledì, 16 giugno 2021

8.00 – 9.00: Via Costanza

9.00 – 10.00: Via delle Viole

10.00 – 11.00: Via di Collinet

Giovedì, 17 giugno 2021

8.00 – 9.00: Via Inghilterra

9.00 – 10.00: Via di Collinaia

10.00 – 11.00: Via degli Oleandri

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin