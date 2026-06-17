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Delegazione livornese alla Costituente di Futuro Nazionale

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17 Giugno 2026

Delegazione livornese alla Costituente di Futuro Nazionale

Livorno 17 giugno 2026 Delegazione livornese alla Costituente di Futuro Nazionale

Si è svolta presso l’Auditorium della Conciliazione di Roma, l’Assemblea Costituente di Futuro Nazionale, l’evento che ha sancito ufficialmente la nascita del partito guidato dal presidente Roberto Vannacci e dal coordinatore nazionale Massimiliano Simoni.

Oltre 1.700 delegati provenienti da tutta Italia hanno preso parte ai lavori congressuali che hanno portato all’elezione degli organismi dirigenti nazionali e all’approvazione delle linee programmatiche che guideranno l’azione politica del movimento nei prossimi anni.

Importante la presenza della delegazione livornese, composta dai delegati Matteo Occhipinti, Federico Pazzaglia, Andrea Chiavistelli, Giovanni Capponi, Marco Lorenzelli, Gabriele Potenza, Kilian Centelli ed Emiliano Pirondi, oltre a Lorenzo Gasperini, responsabile nazionale del programma e membro del direttivo nazionale di Futuro Nazionale.

Nel corso dei lavori è intervenuto Matteo Occhipinti, in rappresentanza del Comitato “Livorno 136”, affrontando il tema della responsabilità delle generazioni presenti nel costruire il futuro del Paese e nel lasciare alle nuove generazioni un’Italia più forte e sicura.

Tra gli interventi di maggiore rilievo dell’assemblea vi è stato quello di Lorenzo Gasperini che, in qualità di responsabile nazionale del programma, ha presentato ai delegati, alla stampa presente e ai vertici del movimento il primo programma politico di Futuro Nazionale, illustrando le linee guida che costituiranno la base dell’azione politica del nuovo partito.

L’intervento di Gasperini ha avuto un ruolo di particolare rilievo all’interno della due giorni romana, trattandosi della presentazione ufficiale delle linee guida politiche e programmatiche del movimento nel momento stesso della sua costituzione formale.

L’assemblea ha visto la partecipazione dell’intero gruppo dirigente nazionale, guidato dal presidente Roberto Vannacci e dal coordinatore nazionale Massimiliano Simoni, oltre alla presenza dei parlamentari aderenti al progetto politico, segnando l’avvio ufficiale del percorso di Futuro Nazionale.