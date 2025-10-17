Home

Delegazione norvegese in visita alla Port Authority di Livorno, incontro sui temi della sostenibilità ambientale

17 Ottobre 2025

Delegazione norvegese in visita alla Port Authority di Livorno, incontro sui temi della sostenibilità ambientale

Livorno 17 ottobre 2025

Una delegazione norvegese di aziende del settore marittimo ha incontrato ieri a Palazzo Rosciano i rappresentanti dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale per un confronto sui progetti di sviluppo legati al tema della sostenibilità ambientale.

In particolare, la delegazione, guidata da Innovation Norway, ente governativo facente capo al Ministero Industria e Commercio, nonché ufficiale organizzazione governativa norvegese per la promozione del commercio estero, ha partecipato ad un incontro istituzionale durante cui hanno preso parte per la Port Authority il dirigente promozione Claudio Capuano, e diversi funzionari competenti della direzione pianificazione e studi e della direzione bilancio e finanze.

Durante la riunione sono stati illustrati ai rappresentanti norvegesi gli obiettivi strategici, le azioni e gli interventi avviati dall’Ente portuale in materia di sostenibilità ambientale, tema verso il quale l’impegno della Port Authority si è tradotto nella cantierizzazione di un pacchetto di investimenti per circa 100 milioni di euro finanziati in massima parte con fondi del Piano Nazionale Complementare e del Piano Nazionale di ripresa e Resilienza.

Tra gli interventi segnalati quelli relativi ai lavori di elettrificazione delle banchine, già affidati (per 77 mln di euro), e gli interventi, anch’essi affidati, di realizzazione di impianti fotovoltaici nei porti del Sistema (per quasi 20 mln).