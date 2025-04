Home

Delegazione olandese in visita al cantiere Benetti

11 Aprile 2025

Delegazione olandese in visita al cantiere Benetti

Livorno 11 aprile 2025 Delegazione olandese in visita al cantiere Benetti

Oggi venerdì 11 aprile, il cantiere Benetti di Livorno ha avuto il piacere di ospitare una delegazione composta dai principali rappresentanti dell’industria dello yachting e delle alte cariche istituzionali olandesi. Tra i partecipanti spiccano Mascha Baak, Console Generale del Regno dei Paesi Bassi a Milano, Jeroen de Graaf, Managing Director di Maritime Trade Association, NMT-IRO, Anne Le Guellec, Director International Enterprise, Dutch Ministry of Foreign Affairs, e Jaap Ulenkate, Sr Policy Officer International Enterprise Department, Dutch Ministry of Foreign Affairs.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di dialogo e collaborazione tra l’eccellenza cantieristica italiana e l’industria marittima olandese, con l’obiettivo di rafforzare sinergie e opportunità di sviluppo nel settore dello yachting.

“ Siamo felici di ospitare questo incontro nel nostro Cantiere di Livorno e di condividere la nostra esperienza e il nostro impegno per l’innovazione nel settore e mostrare l’eccellenza del Made in Italy” , ha dichiarato Massimo Casoni, Direttore Generale di Benetti. “ L’Italia e i Paesi Bassi vantano una lunga tradizione marittima e momenti di scambio come quello che si è svolto oggi sono fondamentali per costruire nuove partnership e consolidare la leadership dell’Europa nello yachting mondiale ”.

“I Paesi Bassi e l’Italia sono ottimi partner commerciali ed essere qui testimonia l’interesse reciproco di due leader mondiali che condividono una lunga tradizione nautica e che vantano aziende pioniere della cantieristica sin dal XIX secolo. E qual è il luogo migliore per creare nuovi contatti e rafforzare quelli già esistenti se non il Bel Paese, famoso per la produzione di qualità e la maestria manifatturiera? La collaborazione e lo scambio tra cantieri, fornitori e istituti di ricerca sono essenziali per progredire in innovazione tecnologica ed efficienza. Accelerare l’entrata delle nostre innovazioni sul mercato ci permette di mantenere una posizione competitiva a livello globale. Plasmiamo insieme il futuro!”, ha affermato Mascha Baak, Console Generale del Regno dei Paesi Bassi a Milano.

“Quando si parla di superyacht i Paesi Bassi sono all’ avanguardia per innovazione, tecnologia e sostenibilità. L’Italia eccelle fra altro nel design e nella manifattura. Uniamo le forze per creare yacht ancora più innovativi e sostenibili. Per questo siamo qui, in Italia, per ritrovarci, collaborare e dare forma insieme al futuro dei superyacht”, commenta Jeroen de Graaf, Managing Director NMT-IRO and Sector delegation leader Yacht building.

