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Delfino intrappolato, la Capitaneria lo salva: applausi dalla spiaggia a Marina di Cecina (Foto)

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3 Luglio 2026

Delfino intrappolato, la Capitaneria lo salva: applausi dalla spiaggia a Marina di Cecina (Foto)

Marina di Cecina (Livorno) 3 luglio 2026

Delfino intrappolato in una rete, il salvataggio della Capitaneria emoziona Marina di Cecina

Momenti di grande emozione questa mattina nelle acque di Marina di Cecina, dove un delfino è stato tratto in salvo dopo essere rimasto impigliato in una rete. Il delicato intervento è stato portato a termine dagli uomini della Capitaneria di porto di Cecina, intervenuti con un gommone davanti allo stabilimento balneare Bagno Donna di Cuori, dove alcuni presenti hanno assistito all’intera operazione.

Il cetaceo, impossibilitato a liberarsi da solo, rischiava infatti di rimanere intrappolato nella rete. I militari hanno raggiunto l’animale con estrema cautela, prestando la massima attenzione a non provocargli ulteriori ferite durante le operazioni di soccorso.

Con pazienza e professionalità, gli operatori sono riusciti ad agganciare la rete e a rimuoverla, consentendo così al delfino di riprendere il largo e tornare a nuotare libero nel suo habitat naturale.

Il lieto fine è stato seguito con partecipazione dai bagnanti presenti sulla spiaggia, che hanno assistito alle delicate fasi del salvataggio con il fiato sospeso fino al momento della liberazione del cetaceo.

A raccontare quanto accaduto sono stati anche i responsabili del Bagno Donna di Cuori, che hanno immortalato il salvataggio con foto successivamente messe a disposizione della stampa.

“Bellissimi momenti stamani quando il gommone della Capitaneria di porto di Cecina ha raggiunto un delfino intrappolato in una rete. Con tanto impegno i militari presenti sono riusciti ad agganciarlo e rimuovere la rete così, il cetaceo è potuto ripartire libero“, è il commento pubblicato dallo stabilimento balneare.

Un intervento che si è concluso nel migliore dei modi e che testimonia ancora una volta la professionalità della Capitaneria di porto nelle operazioni di tutela della vita in mare e della fauna marina, regalando ai presenti una scena difficile da dimenticare: quella di un delfino che, una volta liberato, è tornato a nuotare nelle acque di Marina di Cecina.

Le immagini del salvataggio concesse dal Bagno donna di cuori