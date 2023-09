Home

Delibera commemorazione alluvione e aspetti turistici per Livorno, Salvetti si scusa: “Mero errore materiale”

5 Settembre 2023

Livorno 5 settembre 2023 – Delibera commemorazione alluvione e aspetti turistici per Livorno, Salvetti si scusa: “Mero errore materiale”

Il sindaco di Livorno Luca Salvetti con un video si scusa per quanto scritto nella delibera della Giunta sulle iniziative di commemorazione dell’alluvione che colpì la città nel 2017

Di seguito in rosso le “frasi incriminate” oggetto di polemica

DELIBERA DELLA GIUNTA N° 573 DELL’ 1/09/2023

1 – di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2 – di prevedere, l’organizzazione di iniziative per la commemorazione dell’evento alluvionale che ha colpito la città di Livorno, la notte tra il 9 e il 10 settembre 2017, inerenti l’alluvione stessa, con il coinvolgimento di una pluralità di soggetti ed ambiti, con conseguenti ricadute anche su aspetti di rilievo turistico, e culturale, nonché di promozione della città stessa;

3 – di demandare alla Fondazione LEM, sulla base di quanto previsto dalle Delibere di Giunta Comunale n. 340/2023 e n. 493/2023, nonché dalla relativa convenzione stipulata tra Fondazione LEM e comune di Livorno, l’organizzazione delle iniziative di cui trattasi in occasione della commemorazione dell’alluvione, che ha colpito la città di Livorno, la notte tra il 9 e il 10 settembre 2017, tenuto conto che le stesse sono finalizzate anche alla promozione della città in tutti i suoi aspetti turistico — culturali;

Il Sindaco Luca Salvetti scrive:

“Un mero errore materiale nella delibera sulla commemorazione per le vittime dell’alluvione, errore del quale mi scuso personalmente, non può essere strumentalizzato e non può offuscare il momento di cordoglio collettivo”.

Il video del sindaco

