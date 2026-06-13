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Delitto Castellaccio, Potenti (Lega): Chiarezza su infiltrazioni criminalità turca

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13 Giugno 2026

Delitto Castellaccio, Potenti (Lega): Chiarezza su infiltrazioni criminalità turca

Livorno 13 giugno 2026 Delitto Castellaccio, Potenti (Lega): Chiarezza su infiltrazioni criminalità turca

“Sono sempre più inquietanti gli scenari dietro l’uccisione del curdo di nazionalità turca Yilmaz Tas sulla collina di Castellaccio nella notte tra domenica 7 e lunedì 8 giugno. L’episodio ha sconvolto la località ed i suoi abitanti mai, prima d’ora, ritrovatisi a confrontarsi con simili modalità di agire criminale.

Dalle indiscrezioni rese note dalla stampa, parrebbe farai sempre più concreta la pista legata alla rete criminale internazionale. C’è da fare chiarezza attorno a tutto il mondo dei richiedenti asilo politico nella comunità curda e alle attività sospette che potrebbero essere all’origine del delitto. Farò un’interrogazione parlamentare al Viminale sulla vicenda per accertarmi del grado di pericolosità delle possibili ramificazioni del terrorismo turco nel nostro territorio”. Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega e membro della Commissione giustizia a Palazzo Madama.