Home

Cronaca

Ambiente

Delivery, in arrivo una guida per il corretto smaltimento

Ambiente

21 Aprile 2021

Delivery, in arrivo una guida per il corretto smaltimento

Livorno, 21 aprile 2021

Ricordare ai cittadini di differenziare correttamente le confezioni di ciboricevute ordinando online. E aiutare i ristoranti a scegliere prodotti riciclabili e sostenibili per gli imballaggi, anche del delivery.

Sono questi gli obiettivi della campagna promossa da Deliveroo, la piattaforma leader dell’online food delivery, e AAMPS, la società che gestisce la raccolta dei rifiuti nel Comune di Livorno.

Il progetto è reso possibile grazie ad un Protocollo d’Intesa firmato dal General Manager di Deliveroo, Matteo Sarzana, e dall’Amministratore Unico di AAMPS, Raphael Rossi, in occasione del World Earth Day, la giornata mondiale della terra promossa dalle Nazioni Unite in programma per domani, giovedì 22 aprile.

I cittadini riceveranno a casa, insieme al cibo ordinato, un opuscolo, da conservare

L’opuscolo contiene tutte le indicazioni per separare correttamente le confezioni e ridurne l’ingombro.

I ristoranti invece, riceveranno una guida per la scelta di materiali sostenibili e riciclabili per confezionare il cibo destinato al delivery

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin