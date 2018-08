Delocalizzazione Lonzi: Nogarin chiama in causa Bacci

RARI E LONZI, NOI SIAMO SEMPRE DALLA PARTE DEI CITTADINI

Oggi mi rivolgo direttamente ai cittadini di via del Limone: le vostre battaglie sono le nostre battaglie. Diffidate di chi si ricorda di voi solo in campagna elettorale. Questa amministrazione ha sempre lavorato per la delocalizzazione delle aziende inquinanti, mentre altri affossavano protocolli già firmati e concedevano autorizzazioni a ripetizione. Noi siamo stati i primi a sollevare il caso e ad opporci ai rinnovi facili. Continueremo a farlo già giovedì prossimo in conferenza dei servizi, mettendo paletti sempre più stringenti.

