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Cronaca

Demanio e attività sportive, convegno del CONI alla Fortezza Vecchia

Cronaca

16 Aprile 2026

Demanio e attività sportive, convegno del CONI alla Fortezza Vecchia

Livorno 16 aprile 2026 Demanio e attività sportive, convegno del CONI alla Fortezza Vecchia

Si svolgerà sabato 18 aprile alle 09,30 presso la Sala Ferretti in Fortezza Vecchia a Livorno un interessante incontro su una tematica molto attuale “Demanio e attività sportive” aperta a tutte le Società sportive ed enti interessati alla tematica.

L’incontro organizzato dal CONI, con la Scuola Regionale dello Sport del CONI insieme alla collaborazione delle federazioni più interessate al tema ossia Federazione Vela, Federazione Motonautica, Federazione pesca sportiva e attività subacque, federazione canottaggio, federazione canoa e kayak, federazione canottaggio a sedile fisso, federazione surfing, sci nautico, wakeboard, surf e sup, federazione rafting discuterà sui beni demaniali che rappresentano luoghi idonei alla pratica di attività sportive che si sviluppano in ambienti naturali, attività che non possono avvenire liberamente ma solo nel rispetto di regolamentazioni che debbono trovare un proficuo incontro con le necessità proprie della specifica pratica sportiva: il demanio, proprietario delle aree e le federazioni con le proprie associazioni sportive in luoghi attrezzati o da attrezzare, regolati o da regolarizzare attraverso norme ed accordi, si parlerà di canoni demaniali, di impiantistica sportiva e della esperienza di altre regioni come l’ Emilia Romagna.

Dopo l’introduzione del Presidente Regionale del CONI Simone Cardullo, ci saranno i saluti istituzionali del Sindaco di Livorno Luca Salvetti, del Presidente della Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Settentrionale Davide Gariglio, del Presidente della Provincia di Livorno Sandra Scarpellini, del Delegato Provinciale del Coni di Livorno Giovanni Giannone. Successivamente coordinati dal Vice Presidente della Scuola Regionale dello Sport Roberto Bresci, ci saranno gli interventi di Stefano Sarti, Consigliere nazionale della federazione pesca sortiva e attività subacque, di Andrea Vaccaro, Vice Presidente del Coni dell’ Emilia Romagna, Gabriele Fiorentini, responsabile dell’impiantistica sportiva del CONI della Toscana e Andrea Leonardi, Consigliere Nazionale della federazione vela.

“Si tratta di un interessante appuntamento per affrontare tematiche molte sentite dagli sport dell’acqua che dovranno adeguarsi ed attenersi alle nuove normative regionali e alla nuova riforma delle concessioni demaniali” afferma Giannone, “un momento di confronto tra le istituzioni, lo sport anche sulla base di esperienze già maturate, lo sport non è solo l’attività agonistica ma riguarda anche tutta l’attività svolta dalle varie società in aree demaniali siano esse marittime, lacuali o fluviali”.