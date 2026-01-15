Home

Democrazia e Stato di diritto, due incontri al Circolo PD San Marco Pontino

15 Gennaio 2026

Il Circolo PD San Marco Pontino “Lanciotto Gherardi” promuove due appuntamenti pubblici di approfondimento e confronto dedicati ai temi della democrazia, dello Stato di diritto e delle sfide che il movimento progressista è chiamato ad affrontare nel contesto storico attuale.

L’iniziativa nasce dalla volontà di contribuire al dibattito politico e culturale in corso, riaffermando il valore della democrazia come strumento fondamentale di evoluzione sociale, tutela dei diritti e garanzia di convivenza pacifica tra i popoli. Al centro delle riflessioni, il rispetto delle regole internazionali, il principio di autodeterminazione dei popoli e il ruolo dello Stato di diritto, inteso come patrimonio comune e universale, così come sancito dalla Costituzione italiana fin dal 1948.

Nel comunicato, il Circolo sottolinea come tali principi siano oggi messi in discussione da potenti interessi economici, energetici, mediatici e tecnologici, oltre che da derive sovraniste e fondamentaliste, aggravate da una diffusa decadenza culturale e dalla carenza di una classe dirigente all’altezza delle sfide contemporanee. Proprio per questo, il PD di San Marco Pontino intende offrire un contributo autonomo e qualificato al confronto pubblico, coinvolgendo cittadini e militanti.

Il primo incontro, dal titolo “La Democrazia che forte del suo passato interroga il futuro”, si terrà venerdì 23 gennaio 2026 alle ore 17.30. Relatore sarà il professor Fabio Bertini, già docente di Storia contemporanea all’Università di Firenze, che affronterà il tema dell’evoluzione democratica alla luce delle esperienze storiche e delle prospettive future. Al termine della relazione è previsto un dibattito aperto con il pubblico.

Il secondo appuntamento, “Giurisdizione e crisi delle democrazie”, è in programma per venerdì 30 gennaio 2026 alle ore 17.30. A intervenire sarà la dottoressa Elisabetta Tarquini, magistrata consigliera presso la Sezione lavoro della Corte d’Appello di Firenze, che analizzerà il rapporto tra giustizia e tenuta democratica nei sistemi contemporanei. Le conclusioni dell’incontro saranno affidate a Bintou Mia Diop, vicepresidente della Regione Toscana.

Entrambe le iniziative si svolgeranno presso la sede del Circolo PD San Marco Pontino, in via Garibaldi 93 a Livorno, saranno introdotte da Silvia Ghelardi e coordinate da Marzino Macchi, esponenti del Circolo. L’ingresso è aperto a militanti e cittadini interessati.