24 Aprile 2025

A Livorno si discute di democrazia e autoritarismo con lo storico Davide Conti

Livorno, 29 aprile 2025 “Democrazie sotto attacco nella stagione Trump, autocrazie e destre estreme”: se ne parla a Livorno con Davide Conti

Un appuntamento da non perdere per chi vuole comprendere le sfide che la democrazia sta affrontando nel mondo contemporaneo. Martedì 29 aprile alle ore 18, presso il Circolo ARCI di Via San Jacopo in Acquaviva 86, il Circolo PD David Sassoli – San Jacopo organizza un incontro pubblico dal titolo:

“La democrazia sotto attacco nella stagione di Trump, delle autocrazie, delle destre estreme al potere”.

Ospite dell’evento sarà Davide Conti, noto storico specializzato in storia contemporanea, dittature del Novecento e memoria pubblica. Conti è anche consulente delle Procure di Bologna e Brescia per le indagini sulle stragi del 2 agosto 1980 e di Piazza della Loggia, autore di numerosi saggi e collaboratore di istituti storici e associazioni partigiane.

L’iniziativa nasce dal desiderio di riflettere su una fase storica complessa e delicata, in cui la democrazia viene messa a rischio da poteri oligarchici, propaganda, disinformazione e politiche autoritarie. Tra i temi trattati, anche il ruolo crescente delle grandi potenze economiche e tecnologiche, come la partnership tra Starlink di Elon Musk e l’Europa, e i recenti sviluppi nei rapporti tra gli Stati Uniti di Trump e l’Italia, in particolare dopo la visita della premier Giorgia Meloni.

A introdurre l’incontro sarà Alberto Brilli, segretario dell’Unione Comunale del Partito Democratico di Livorno, mentre la conduzione sarà affidata a Chiara Marini, segretaria del Circolo PD David Sassoli – San Jacopo. Le conclusioni saranno affidate a Alessandro Franchi, segretario della Federazione livornese del PD.

L’evento è aperto a tutta la cittadinanza e rappresenta un’occasione importante per confrontarsi sul futuro della democrazia, dei diritti civili e sociali, e per riaffermare l’importanza della partecipazione politica in un mondo sempre più polarizzato.

“Perché difendere la democrazia oggi significa anche conoscere, capire e agire”.

