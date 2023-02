Home

10 Febbraio 2023

Demolizioni e Amianto a Piombino, Potenti (Lega) porta le preoccupazioni dei sindacati al ministro dell’ambiente

Piombino (Livorno) 10 febbraio 2023

Ambiente, Potenti (Lega): Serve attenzione alta su demolizioni Piombino

“Le preoccupazioni dei sindacati per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei cittadini per ciò che riguarda le operazioni di demolizione dei vecchi impianti non più in uso della acciaieria JSW di Piombino meritano di essere prese in considerazione.

Per questo motivo ho presentato un’interrogazione parlamentare al ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica al fine di interessare il Governo alla situazione di Piombino che, vista la delicatezza, deve essere monitorata con attenzione al fine di garantire un futuro occupazionale senza alcun rischio per la salute dei cittadini e dei lavoratori.

In particolare, è opportuno avere un quadro chiaro sulla presenza di amianto nelle aree interessate da questi smantellamenti e avere certezze dall’azienda che il personale coinvolto possa contare sul massimo della protezione.

Continuerò a far presente a livello nazionale la necessità di non abbandonare Piombino e i piombinesi che hanno già dimostrato grande generosità nei confronti dell’interesse collettivo”.

Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, senatore toscano della Lega.

