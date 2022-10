Home

22 Ottobre 2022

Denny, a due mesi dalla tragedia oggi, nuovo corteo per chiedere verità e giustizia

Livorno 22 ottobre 2022 – Denny, a due mesi dalla tragedia oggi, nuovo corteo per chiedere verità e giustizia

Era il 22 agosto quando in circostanze ancora da chiarire il 29enne Denny Magina cadde dal quarto piano di una casa popolare in via Giordano Bruno

I familiari e gli amici attendono ancora la verità su quanto accaduto e per non dimenticare hanno organizzato un corteo pubblico per oggi

L’appuntamento è alle ore 17 davanti ai Quattro Mori

Da lì partirà il corteo che percorrerà la via Grande fino a giungere in piazza della Repubblica

