Home

Cronaca

Denso fumo bianco in aria, incendio in un piazzale edile (Video)

Cronaca

23 Dicembre 2023

Denso fumo bianco in aria, incendio in un piazzale edile (Video)

Livorno 23 dicembre 2023 – Denso fumo bianco in aria, incendio in un piazzale edile (Video)

Nel primo pomeriggio di oggi, sabato 23 dicembre, un denso fumo bianco si è elevato in aria nei pressi di viale Ippolito Nievo. Numerose segnalazioni hanno raggiunto i vigili del fuoco, che si sono prontamente recati sul luogo. L’incendio ha coinvolto materiale edile situato nel piazzale di un’azienda.

Le squadre dei pompieri hanno efficacemente soppresso le fiamme, e fortunatamente, non si sono verificati incidenti o feriti. Carabinieri e il proprietario dell’azienda sono intervenuti per valutare l’entità dei danni causati dall’incidente. Al momento, non sembra che l’incendio abbia origini dolose.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin