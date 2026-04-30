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Dentro o fuori, il Jolly Basket affronta il Costa al Palamacchia

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30 Aprile 2026

Dentro o fuori, il Jolly Basket affronta il Costa al Palamacchia

Livorno 30 aprile 2026 Dentro o fuori, il Jolly Basket affronta il Costa al Palamacchia

Dopo la sconfitta di misura arrivata nel finale in gara uno, il Jolly Libertas torna in campo per affrontare Costa Masnaga nella seconda partita della semifinale playoff, questa volta nella cornice del PalaMacchia.

Una sfida che Botteghi e compagne saranno obbligate a vincere se vogliono continuare il loro percorso e inseguire il sogno più grande, quello del salto di categoria. Non sarà certo un impegno facile, vista la qualità dell’avversaria, ma le amaranto sono in un buon momento, hanno voglia di fare bene e soprattutto potranno contare su un pubblico che si preannuncia numerosissimo e caloroso.

Rispetto a gara uno, l’imperativo sarà quello di prestare maggiore attenzione ai rimbalzi, vera chiave negativa del match in Lombardia, rafforzando al tempo stesso l’impianto difensivo. In attacco, invece, servirà ritrovare continuità e sviluppare il gioco espresso nei momenti migliori.

Appuntamento per questa sera alle 21, con diretta sulla piattaforma Flima.tv.

Le parole di coach Luca Andreoli

«Sono le partite più belle da giocare: quelle che si vincono con il carattere. Nei momenti chiave dobbiamo essere più lucide delle avversarie, facendo le cose più semplici possibile, quelle che ti permettono di restare a galla e poi emergere quando la partita gira dalla tua parte.

Cose semplici: nell’uno contro uno, nell’andare a rimbalzo, nel non rifiutare i tiri da prendere. E sarà fondamentale anche prendere energia dal pubblico, che sarà numeroso e pronto a sostenerci».