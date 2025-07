Home

Cronaca

13 Luglio 2025

Denunce per ubriachezza molesta e porto di armi, segnalati 4 assuntori. Il bilancio dei controlli dei carabinieri

Livorno 13 luglio 2025

I Carabinieri della Compagnia di Livorno, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi disposta dal Comando Provinciale dei Carabinieri, hanno eseguito controlli con l’impiego di diverse pattuglie delle Stazioni del capoluogo ed il supporto del Nucleo Operativo e Radiomobile, orientati, in particolare, al contrasto della c.d. malamovida nei quartieri Ardenza e Venezia, senza trascurare la tutela della sicurezza stradale con i relativi comportamenti scorretti.

durante corso delle attività, è stato denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi/oggetti atti ad offendere un 50enne di origini straniere il quale, controllato a piedi in viale Petrarca, è stato trovato in possesso di un coltellino multiuso con lama di 8 cm senza che fosse in grado di giustificare il motivo del possesso e del porto di tale oggetto in luogo pubblico.

Nel corso del servizio, inoltre, i militari hanno denunciato una pregiudicata 35enne livornese per ubriachezza essendo stata colta nel quartiere Venezia in evidente stato di in stato di alterazione psicofisica da abuso di bevande alcoliche.

In tema di stupefacenti, invece, quattro uomini, tre italiani e uno straniero tra i 17 ed i 65 anni, sono stati segnalati all’autorità prefettizia quali assuntori di sostanze stupefacenti per il possesso di modiche quantità di sostanza compatibili con l’uso personale. Nel corso di controlli a piedi in via Galilei, piazza dei Mille e via Buontalenti ciascuno i loro è stato trovato in possesso di 1 grammo di hashish.

Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e, dopo le analisi di rito, la sostanza stupefacente sarà distrutta.