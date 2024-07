Home

28 Luglio 2024

Livorno 28 luglio 2024 – Denunciata 40enne per possesso ingiustificato di armi e strumenti di scasso

I Carabinieri della Compagnia di Livorno, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di controllo disposti dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Livorno, hanno denunciato una donna 40enne per reati legati al possesso ingiustificato di armi e strumenti di scasso.

Durante le operazioni di controllo, svolte principalmente nelle ore serali e notturne, i carabinieri hanno fermato una cittadina extracomunitaria, con precedenti per reati contro il patrimonio. La donna è stata trovata in possesso di chiavi alterate e grimaldelli, strumenti comunemente usati per aprire o forzare serrature, oltre a un coltello da cucina con una lama di 11 cm.

La 40enne è stata denunciata per possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli e porto ingiustificato di armi. Questa operazione rientra nell’ambito di un più ampio sforzo da parte delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza e prevenire i reati nella zona di Livorno.