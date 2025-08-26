Home

26 Agosto 2025

Cecina (Livorno) 26 agosto 2025 Denunciati 2 cecinesi, circolavano su mezzi posti sotto sequestro amministrativo

I Carabinieri della Compagnia di Cecina hanno intensificato i controlli nei comuni di Bibbona, Cecina, Castagneto Carducci e Rosignano Marittimo in orario serale e notturno con l’obiettivo di garantire maggiore sicurezza ai cittadini ed ai turisti, soprattutto nelle aree a forte vocazione turistica. Sono stati effettuati diversi controlli ad utenti della strada e grande attenzione è stata riservata alla prevenzione di fenomeni connessi all’eventuale abuso di sostanze alcoliche/stupefacenti alla guida.

Nel corso dei controlli sono state denunciate due persone, un uomo e una donna residenti a Cecina, di 48 e 41 anni, poiché sorpresi a circolare a bordo dei propri motocicli che era stati, rispettivamente, l’uno sottoposto a sequestro amministrativo per mancanza di assicurazione e l’altro a sequestro amministrativo ai fini dell’alienazione. Oltre alla denuncia per il reato di sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro, i due veicoli sono stati sequestrati ed affidati ad una ditta di recupero per la successiva custodia.

Nel corso del servizio i carabinieri hanno proceduto al controllo di 46 persone, di cui 12 sottoposte a misure restrittive, e di 36 veicoli.

Tali servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri continueranno in tutta la provincia e la cittadinanza è invitata a segnalare al numero di emergenza 112NUE qualsiasi situazione dubbia di cui venga a conoscenza.

