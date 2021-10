Home

Cronaca

Denunciati due cacciatori per uso di richiami illeciti

Cronaca

26 Ottobre 2021

Denunciati due cacciatori per uso di richiami illeciti

Prosegue la campagna antibracconaggio della Polizia Provinciale

Livorno 26 ottobre 2021

Prosegue la campagna di controllo antibracconaggio, portata avanti dalla Polizia Provinciale che nella stagione venatoria intensifica le verifiche.

Nei giorni scorsi gli agenti hanno individuato due cacciatori che utilizzavano dispositivi illeciti per attirare la selvaggina. Si trattava, in particolare, di richiami acustici elettronici non ammessi, che sono stati posti sotto sequestro insieme ai fucili in possesso dei soggetti.

L’illecito è stato accertato in località Limoncino nel comune di Livorno. I due individui sono stati denunciati all’autorità giudiziaria

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin