Denunciati due livornesi, trasportavano rifiuti senza autorizzazione su camion senza assicurazione

30 Maggio 2025

Livorno 30 maggio 2025

I Carabinieri Forestali del Nucleo di Montenero, nell’ambito delle costanti attività per la tutela dell’ambiente e la corretta gestione del ciclo dei rifiuti, al termine di accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Livorno due uomini livornesi di 42 e 46 anni, ritenuti responsabili in concorso di trasporto illecito di rifiuti.

I carabinieri forestali hanno infatti fermato per un controllo un autocarro con a bordo i due uomini ed accertato che su di esso venivano trasportati rifiuti speciali non pericolosi, costituti da resti di mobilia in metallo, legno, plastica, scarti di demolizione e rifiuti assimilabili agli urbani, per un totale di circa 6 metri cubi, senza la prescritta autorizzazione all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali. Tale requisito rappresenta titolo necessario per poter svolgere attività di raccolta, trasporto e commercio da parte dei soggetti, sia che lo effettuino per conto proprio che per conto terzi, così come previsto dalla normativa di settore (c.d. codice dell’ambiente). Configurandosi un caso di gestione illecita di rifiuti, i militari hanno quindi proceduto anche al sequestro penale del materiale trasportato e del veicolo stesso, che era peraltro privo di copertura assicurativa, revisione periodica e documenti di circolazione. Le sanzioni amministrative contestate hanno raggiunto un ammontare di oltre mille euro.

I controlli dei Carabinieri Forestali, anche in collaborazione con i colleghi del Comando Provinciale di Livorno, continueranno su tutto il territorio per prevenire e contrastare reati ai danni dell’ambiente