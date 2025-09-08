Home

Denunciati due nordafricani, hanno rubato in un negozio di parrucchieri in centro

8 Settembre 2025

All’esito di un’indagine scaturita dalla denuncia di furto di un’esercente, i Carabinieri della Stazione di Montenero hanno denunciato in stato di libertà due uomini di origini nordafricane, di 37 e 39 anni, gravemente indiziati di essere gli autori di un furto commesso all’interno di un esercizio di parrucchiera del centro cittadino.

Secondo la ricostruzione dei carabinieri, la titolare era stata messa in allarme da una vicina che aveva udito forti rumori provenire dal negozio durante l’orario di chiusura. La stessa quindi, recatasi a controllare, aveva in effetti appurato l’effrazione di una finestra, chiaro segno di intrusione. L’interno del negozio poi si è rivelato messo a soqquadro e diversa attrezzatura professionale (quali phon, spazzole, piastre e simili), oltre ad una modica somma di denaro risultavano mancanti.

L’Arma ha avviato le indagini attraverso l’acquisizione di testimonianze e la visione delle telecamere di videosorveglianza della zona, individuando i due uomini nell’atto di avvicinarsi al negozio e successivamente uscirne con un grosso involucro contenente verosimilmente la refurtiva.

I due, non nuovi a fatti del genere, sono stati denunciati in stato di libertà all’A.G. labronica per furto aggravato in concorso.