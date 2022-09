Home

Provincia

Denunciati per ricettazione fidanzati fermati su un’auto rubata

Provincia

29 Settembre 2022

Denunciati per ricettazione fidanzati fermati su un’auto rubata

Rosignano (Livorno) 29 settembre 2022 –

I Carabinieri ritrovano un’auto rubata dopo poche ore e denunciano 2 persone per ricettazione

Nell’ambito dell’intensificazione dei servizi preventivi finalizzati alla prevenzione e repressione della criminalità comune, i Carabinieri della Stazione di Rosignano Marittimo, nel corso di un posto di controllo effettuato in orario notturno, hanno individuato un rosignanese 36enne, già noto alle forze dell’ordine per altri precedenti, in compagnia della fidanzata, alla guida di un’utilitaria. I militari, insospettitosi del fatto che l’uomo fosse in possesso di un’autovettura non propria, hanno approfondito le verifiche, accertando che effettivamente il veicolo era stato rubato nel pomeriggio dello stesso giorno.

L’autovettura è stata quindi recuperata e restituita all’avente diritto mentre per il guidatore e la passeggera è scattata la denuncia per ricettazione essendo stati trovati in possesso, senza giustificato motivo di una vettura oggetto di furto.

La Compagnia Carabinieri di Cecina sta sempre più intensificando la proiezione esterna con pattuglie tese a prevenire condotte criminose ed accrescere la percezione di sicurezza nella comunità.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin